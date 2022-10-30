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НовостиПроисшествия30 октября 2022 12:01

В Новомосковске Тульской области столкнулись пассажирский ПАЗ и Ford Focus: пострадал человек

23-летнего водителя легковушки госпитализировали
Источник:kp.ru
В Новомосковске Тульской области столкнулись пассажирский ПАЗ и Ford Focus: пострадал человек

В Новомосковске Тульской области столкнулись пассажирский ПАЗ и Ford Focus: пострадал человек

Фото: соцсети

Рано утром 30 октября, в 6:45, в Новомосковске Тульской области на улице Космонавтов в районе дома №35 произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

По данным региональной Госавтоинспекции, пассажирский автобус ПАЗ под управлением 51-летнего водителя при выезде с второстепенной дороги не уступил имевшему преимущество в движении автомобилю Ford Focus, за рулем которого был 23-летний молодой человек.

В результате ДТП пострадал водитель иномарки, который был госпитализирован с травмами.