30 октября десятки домов в Туле останутся без электричества Фото: Архив "КП"

30 октября десятки домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 16:00 - пр-т Ленина, 108; ул. Н. Руднева, 25/пер. Н. Руднева, 13;

с 09:00 до 17:00 - Калужское ш., 5, 7; пр-т Ленина, 53, 53-б, 55, 57-а, 53-а; ул. Л. Толстого, 114-а; п. 2-й Западный: ул. Маяковского, 23-35 (нечётн.); ул. Кольцова, 16, 20; Мясново: ул. Болотова, 70, 72; ул. Рогова, 14; ул. Профсоюзная, 18, 20, 20-а; 4-й пр-зд, 47, 64; ул. Кооперативная, 22; ул. К. Маркса, 117-147 (нечётн.), 128-а, 119-а, 123-а, 148-а, 150-а, 128-154 (чётн.); ул. Калинина, 1, 3; ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2; ул. Епифанская, 126; Мясново: 2-й Лихвинский пос., 12, 13, 17-26, 18-а; 9-й Лихвинский пр-зд, 4-16 (чётн.), 9-15 (нечётн.); 1-й Лихвинский пр-зд, 2, 4, 6; 2-й Лихвинский пр-зд, 1-19 (нечётн.), 2-22 (чётн.); 3-й Лихвинский пр-зд, 18;

с 09:30 до 13:30 - пер. Бухоновский, 3, 5, 10, 10-а, 10-б, 11, 11-а, 8, 10-б, 23; пр-т Ленина, 23, 25, 27, 27-а, 27-б, 27-в, 29, 21, 31;

с 10:00 до 12:00 - Мясново: 6-й Полюсный пр-зд, 20-40 (чётн.), 19, 25-а, 20-б, 21, 27; 7-й Полюсный пр-зд, 20-36 (чётн.), 25-45 (нечётн.); 8-й Полюсный пр-зд, 1-8; 9-й Полюсный пр-зд, 1-13; ул. Тихмянова, 2-е, 1-г-л, 23;

с 13:00 до 15:00 - ул. Яблочкова, 1-а (ВРУ КПП-1, ВРУ КГС).