Туляков приглашают в День народного единства испечь кундюмы и освоить наскальную живопись Фото: материалы пресс-служб

4 ноября, в День народного единства, филиал музея-заповедника «Куликово поле» в Музейном квартале приглашает туляков окунуться прошлое – XXI век объединится с временами первобытных людей и эпохой Средневековья.

Посетители музея на интерактивных экскурсиях смогут узнать, как жили туляки до строительства кремля и как строили жилища в эру палеолита. На мастер-классах в Пространстве «Археология» они научатся создавать наскальную живопись и средневековую миниатюру, используя материалы из прошлого. А еще попробуют историю на вкус – продегустируют блюда средневековой кухни: суп тавранчук, кундюмы с сарацинским пшеном, валяницы, сбитень и другие. Загадочные кундюмы можно будет испечь самим на кулинарном мастер-классе.

Кроме того, вечером того же дня пройдет акция «Ночь искусств». В рамках акции гости музея смогут увидеть не толкьо традиционную экскурсию по выставке, посвященной Дмитрию Донскому, но и первый и на сегодня единственный фильм о нем. Историческую драму 1909 года кинокомпании Братьев Пате «Эпизод из Жизни Дмитрия Донского» оцифровал для музея-заповедника «Куликово поле» Госфильмофонд России.

Начало сеансов – в 12:00, 15:00, 18:00, 21:00. Входной билет - 100-250 рублей.