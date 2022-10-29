Туляков приглашают регистрироваться на забег Дедов Морозов, который пройдет 25 декабря Фото: материалы пресс-служб

Министерство спорта Тульской области и Центральный парк им. П.П. Белоусова в Туле анонсируют для жителей и гостей города забег Дедов Морозов, который пройдет 25 декабря. Регистрироваться уже сейчас можно по ссылке.

Участниками могут стать как взрослые, которых ждут дистанции в 5 и 10 километров, так и дети - для них пройдут специальные детские забеги. На соревнованиях будет действовать чиповая система фиксации результата.

Каждый бегун на старте получит футболку и новогодний колпак, а по завершении забега - новогоднюю медаль. Для участников подготовят теплые раздевалки и места для хранения вещей.

При себе необходимо иметь справку о состоянии здоровья.