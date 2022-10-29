В Туле поймали 27-летнюю калужанку, обманувшую пятерых пенсионерок на 1 млн рублей Фото: материалы пресс-служб

Тульской полиции удалось задержать злоумышленницу, причастную к пяти так называемым «контактным» мошенничествам, которые были совершены в городе за сутки 27 октября. Жертвами мошенницы стали пожилые граждане.

Все потерпевшие рассказывали примерно одну историю: им на телефон поступали звонки с сообщением о том, что их дочь, внучка или знакомый стали виновником ДТП, а чтобы урегулировать проблему, нужно заплатить некую сумму денег. Испуганные пенсионеры соглашались на условия мошенников, после чего к ним домой подъезжала девушка, которой они передавали деньги по указанию звонившего. Таким образом, мошеннице удалось получить от пожилых тулячек в общей сложности 1 000 020 рублей. Только после передачи денег женщины звонили своим родственникам и понимали, что стали жертвами мошенников.

В какой-то момент полиции поступила оперативная информация, что предполагаемая мошенница едет на автомобиле Opel, с описанием машины. Правоохранители ввели план «Перехват». В результате по ориентировке на улице Максима Горького женщину задержали в тот момент, когда она собиралась положить деньги на счет через банкомат.

Мошенницей оказалась 27-летняя жительница Калуги, которая подтвердила оперативникам, что причастна ко всем пяти мошенничествам, совершенным в Туле 27 октября.

Сотрудники полиции возбудили и расследуют уголовное дело по статье «Мошенничество», выясняют причастность задержанной к совершению подобных преступлений на территории Тульской области, а также других регионов страны. Фигурантку заключили под стражу.