Четверо тульских школьников стали победителями Всероссийского конкурса «Большая перемена» Фото: материалы пресс-служб

Всероссийский конкурс «Большая перемена» среди учеников 9-11 классов, финал которого проходил в международном детском центре «Артек» в Крыму, завершился. И из 14 ребят, представлявших Тульскую область на конкурсе, четверо стали победителями:

- Софья Рассадникова и Сергей Поляков из Центра образования №7,

- Андрей Филиппов из Центра образования №8,

- Мария Данилова из средней общеобразовательной школы №5 Суворова.

В этом конкурсе оценивается не академическая успеваемость, а навыки, которые пригодятся детям и подросткам в современном мире. В том числе: умение работать в команде, анализировать большие объемы информации, находить нестандартные решения в сложных ситуациях, творческое мышление и организаторские способности.

Победители-одиннадцатиклассники получат премию в размере 1 млн рублей и дополнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы, а ученики 9-10 классов – по 200 тысяч рублей.

Конкурс «Большая перемена» – самый массовый проект для детей и подростков в современной России. В 2022 году к нему присоединились 3,9 млн человек. В Тульской области в конкурсе приняли участие более 36 тысяч школьников и студентов.