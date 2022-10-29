В Туле повестку получил депутат городской Думы, гендиректор завода «МехМаш» Александр Швыков Фото: материалы пресс-служб

Как стало известно, депутату Тульской городской Думы, гендиректору завода «МехМаш» Александру Швыкову на рабочем месте вручили повестку по частичной мобилизации. Сделал это лично глава Центрального округа оружейной столицы Сергей Шестаков 28 октября.

Напомним, накануне, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении всех мероприятий по частичной мобилизации в нашей стране.