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НовостиОбщество29 октября 2022 9:02

В Туле повестку получил депутат городской Думы, гендиректор завода «МехМаш» Александр Швыков

Повестку вручил ему на рабочем месте глава Центрального округа города
Источник:kp.ru
В Туле повестку получил депутат городской Думы, гендиректор завода «МехМаш» Александр Швыков

В Туле повестку получил депутат городской Думы, гендиректор завода «МехМаш» Александр Швыков

Фото: материалы пресс-служб

Как стало известно, депутату Тульской городской Думы, гендиректору завода «МехМаш» Александру Швыкову на рабочем месте вручили повестку по частичной мобилизации. Сделал это лично глава Центрального округа оружейной столицы Сергей Шестаков 28 октября.

Напомним, накануне, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о завершении всех мероприятий по частичной мобилизации в нашей стране.