Тульский «Арсенал» проиграл ярославскому «Шиннику» в гостевом матче Фото: Архив "КП"

В Ярославле прошел матч 16-го тура футбольной Первой лиги между ярославским «Шинником» и тульским «Арсеналом», который окончился поражением оружейников.

На 12 минуте первого тайма туляки получили первый гол в свои ворота, но ответить тем же удалось только на 64-й минуте матча, во втором тайме: Кирилл Панченко удачно атаковал ворота «Шинника», сравняв счет.

Однако, несмотря на замены в тульской команде, развить успех не вышло: на 80-й минуте «Арсенал» снова пропустил гол и так и не смог до конца матча выровнять счет.

Судья добавил четыре минуты компенсированного времени, но матч все равно завершился со счетом 2:1 в пользу ярославцев.