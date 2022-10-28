Восемь жителей Тульской области отдали мошенникам почти 1,2 млн рублей Фото: Архив "КП"

За прошедшие сутки восемь жителей Тульской области стали жертвами мошенников, потеряв в общей сложности 1 175 457 рублей. Несмотря на то, что потерпевшие знали о фактах и способах мошенничеств, они все равно попались на уловки злоумышленников.

Отмечается, что на сегодняшний день самыми распространенными являются мошенничества, когда неизвестные звонят по телефону, представляются сотрудниками банков или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривают граждан перечислить деньги на указанные ими банковские счета или номера сотовых телефонов. Таким образом преступникам свои сбережения перевели 58-летняя пенсионерка (лишилась 750 тысяч рублей) и 23-летний молодой человек (потерял 300 тысяч рублей).

Трое жителей региона стали жертвами обмана, когда пытались купить товары через сайты бесплатного размещения объявлений: две жительницы Тулы, 19-летняя и 20-летняя студентки, хотели приобрести куртки, но лишились 5 877 рублей и 77 400 рублей соответственно. А 49-летний мужчина из Киреевска при "покупке" запчастей для автомобиля лишился 9 тысяч рублей.

Через соцсеть ВКонтакте, под различными предлогами, мошенники обманули двух жителей Алексина: 50-летнюю женщину на 8 тысяч рублей, а 22-летнего молодого человека - на 16 тысяч рублей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личности мошенников и работают над их задержанием.