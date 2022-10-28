Тульские педагоги прошли в финал Всероссийского конкурса «Воспитатели России» Фото: материалы пресс-служб

93 педагогических работника боролись за победу в региональном этапе X Всероссийского конкурса «Воспитатели России», который проходил с июня по октябрь. В результате победителями стали три тулячки, которые примут участие в финале:

- Ирина Стахова, воспитатель МБОУ «Центр образования № 31 имени Романа Петровича Стащенко», стала лучшей в номинации «Верность профессии»,

- Наталья Хабарова, музыкальный руководитель МБОУ «Центр образования № 27», - в номинации «Лучший профессионал образовательной организации»,

- Людмила Коростелева, педагог дополнительного образования МБОУ «Центр образования № 7 имени Героя Советского Союза Сергея Николаевича Судейского», - в номинации «Конкурс, который не остановить».

Также 11 педагогов детсадов Тулы вошли в призеры регионального этапа в номинациях «Успешный воспитатель», «Молодые профессионалы», «Верность профессии», «Лучший воспитатель-профессионал образовательной организации «Инклюзивное образование», «Лучшая методическая разработка, сценарий, мероприятие по взаимодействию с родителями детей дошкольного возраста» и «Конкурс, который не остановить».