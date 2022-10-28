В Туле ищут пропавшего без вести 41-летнего мужчину Фото: соцсети

В Тульской области поисковики отряда "ЛизаАлерт" разыскивают пропавшего без вести 41-летнего Алексея Юрьевича Ерёменко из Тулы. С 19 октября его местонахождение неизвестно.

Пропавший ростом 176 см, xудощавого телосложения, серые глаза, короткие тёмно-русые волосы. Был одет, предположительно, в черную куртку, бежевые камуфляжные штаны, черные кроссовки.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о местонахождении пропавшей, просят связаться по телефону горячей линии 112 или напрямую с инфоргами Слон (Артем) 89207558155 или Кузёна (Анастасия) 89065304669.