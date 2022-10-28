В Тульской области осудили двух москвичей, устроивших нарколабораторию в Ефремовском районе Фото: Архив "КП"

В Тульском суде двое жителей Московской области были признаны виновными в незаконном производстве наркотиков, совершенном организованной группой, в особо крупном размере.

В суде установлено, что соучастники с октября 2020 года по апрель 2021 года в Рославском районе Смоленской области и Ефремовском районе Тульской области организовали лабораторию по производству мефедрона, который в последующем сбывали.

Их деятельность пресекли сотрудники УФСБ России по Тульской области, которые расследовали уголовное дело. В ходе обыска из незаконного оборота изъяли свыше 19 кг наркотического средства.

Суд приговорил виновных к 16 и 17 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.