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НовостиПроисшествия28 октября 2022 12:31

17 ударов ножом: в Тульской области осудят женщину за убийство сожителя в пьяной ссоре

Зарезав оскорбившего ее мужчину, женщина сама рассказала соседям о случившемся
Источник:kp.ru
17 ударов ножом: в Тульской области осудят женщину за убийство сожителя в пьяной ссоре

17 ударов ножом: в Тульской области осудят женщину за убийство сожителя в пьяной ссоре

Фото: Архив "КП"

46-летняя жительница Суворовского района Тульской области обвиняется в убийстве.

В ходе следствия установлено, что в ночь с 6 на 7 сентября 2022 года обвиняемая выпивала со своим 44-летним сожителем. Когда мужчина начал оскорбительно выражаться в ее адрес, обиженная женщина взялась за нож и не менее семнадцати раз ударила мужчину по различным частям тела, в том числе в область головы. От полученных ранений мужчина скончался на месте происшествия.

О случившемся женщина рассказала соседям, которые сообщили в правоохранительные органы.

Расследование уголовного дела завершено, следователи собрали необходимые доказательства причастности обвиняемой к преступлению. В ходе следствия она полностью признала свою вину.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Суворовского района для принятия решения в соответствии с уголовно-процессуальным законодательством.