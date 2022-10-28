В 2023 году на капремонт в Тульской области потратят 400 миллионов рублей Фото: Архив "КП"

Накануне в Туле обсудили, как реализуется программа капитального ремонта многоквартирных домов (МКД), которая стартовала в регионе с 2014 года. До 2049 года планируется отремонтировать 10 933 дома.

За плановый период 2020-2022 годов, который идет к концу, отремонтировали 2000 МКД, стоимость работ превысила 5 млрд рублей. В программу вошли наиболее важные с точки зрения безопасности жителей виды работ: ремонт кровель и замена лифтов с истекшим сроком эксплуатации. Отмечается, что многие дома не ремонтировались с момента постройки, и благодаря проведенному ремонту срок их эксплуатации существенно увеличивается. Это позволяет не наращивать объем аварийного жилья.

В 2023 году запланировано отремонтировать 716 МКД, в которых проведут порядка 1500 видов работ - это в 3,3 раза больше, чем в 2022-м. В связи с большим объемом работ и удорожанием строительных материалов принято решение индексировать размер взноса на капитальный ремонт. Так, если рассматривать среднюю квартиру площадью 50 кв. м, то к платежке добавится порядка 145 рублей в месяц. Решение вступит в силу с 1 января 2023 года.

Впрочем, выроси объем средств, которые выделят на выполнение программы из регионального бюджета: со 100 до 400 млн рублей.

Также в Тульской области продолжают действовать меры господдержки на оплату коммунальных услуг. В том числе – ежемесячная денежная компенсация взноса на капремонт общего имущества в МКД.

В числе льготных категорий граждан:

- участники СВО и члены их семей;

- инвалиды и участники ВОВ;

- инвалиды 1-й и 2-й групп;

- реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий;

- ветераны труда;

- ветераны боевых действий;

- чернобыльцы.

Также региональное законодательство предусматривает предоставление компенсации расходов на уплату взноса одиноко проживающим собственникам жилых помещений старше 70 лет и многодетным гражданам.