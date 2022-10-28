Тульская область в седьмой раз присоединится к Международной акции «Большой этнографический диктант» Фото: Архив "КП"

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» проводится с 3 по 8 ноября в смешанном формате - онлайн и офлайн.

Для офлайн участия в диктанте в офлайн-формате все желающие могут прийти 3 ноября в 11.00 на открытые региональные уникальные площадки. Перечень будет опубликован на официальном сайте мероприятия.

Ответить на вопросы в онлайн-формате можно также на официальном сайте с 3 по 8 ноября.

Правильные ответы на задания будут опубликованы на сайте диктанта до 11 ноября 2022 года.

Диктант дает разные задания разным участникам в зависимости от возраста и региона проживания: задания для участников до 16 лет состоят из 20 общефедеральных вопросов, а для участников старше 16 лет - из 30 вопросов: 20 – общих для всех, 10 – уникальных для каждого субъекта России, а для заграничных площадок – посвященные местам, связанным с Россией за пределами Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100. Время прохождения – 45 минут.