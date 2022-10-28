Жительница Тульской области пыталась передать наркотики бывшему сожителю, сидящему в колонии Фото: Архив "КП"

48-летняя жительница Киреевского района Тульской области обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотиков в исправительном учреждении, в крупном размере.

По версии следствия, 9 июня 2022 года жительница поселка Бородинский Киреевского района приехала в колонию на длительное свидание к бывшему сожителю, имея при себе наркотики массой 3,48 граммов, которые она намеревалась передать мужчине. Отмечается, что осужденный отбывает наказание как раз за незаконный оборот наркотиков.

Однако сбыть метадон злоумышленница не смогла: его обнаружили и изъяли сотрудники правоохранительных органов.

Уголовное дело направлено в Донской городской суд Тульской области для рассмотрения по существу.