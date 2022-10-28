С начала 2022 года Роспотребнадзор Тульской области возбудил 198 дел из-за санитарных нарушений в детских садах Фото: Архив "КП"

За 9 месяцев 2022 года Роспотребнадзор Тульской области проверил 158 дошкольных организаций, в ходе проверок были отобраны и исследованы более 1100 проб готовых блюд и пищевых продуктов, около 140 проб водопроводной воды из разводящей сети, более 700 смывов с объектов внешней среды. Провелио более 2000 замеров параметров микроклимата и искусственной освещенности.

По результатам исследований отклонения выявлены:

- в 3 пробах воды по микробиологическим показателям;

- в 2 пробах воды по санитарно-химическим показателям;

- в 3 готовых блюдах на калорийность и полноту вложения;

- в 3 готовых блюдах по микробиологическим показателям;

- в 2 готовых блюдах на вложение витамина «С»;

- в 26 смывах с объектов внешней среды;

- в 4 замерах параметров микроклимата;

- в 1 пробе пищевых продуктов по микробиологическим показателям;

- в 1 пробе пищевых продуктов по физико-химическим показателям.

Не соответствующую требованиям пищевую продукцию изъяли из оборота, а за выявленные нарушения возбуждено 198 дел об административном правонарушении. Также были выданы предписания об устранении нарушений и представления об устранении причин и условий, которые к этим нарушениям привели.

Основные нарушения, выявляемые при проверках, касались несоблюдения маркировки оборудования и инвентаря пищеблоков, требований к отбору и хранению суточных проб.

Работа в этом направлении продолжается.