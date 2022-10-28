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Происшествия28 октября 2022 8:29

В Тульской области в ДТП пострадали трое взрослых и два 14-летних подростка

На дороге в Новомосковском районе столкнулись Volkswagen и Renault
Источник:kp.ru
В Тульской области в ДТП пострадали трое взрослых и два 14-летних подростка

В Тульской области в ДТП пострадали трое взрослых и два 14-летних подростка

Фото: материалы пресс-служб

27 октября в 15:00 на 15-м километре автодороги «Новомосковск – Иван Озеро - Савино» в Новомосковском районе Тульской области произошло серьезное ДТП с пятью пострадавшими.

По предварительной информации, 58-летний мужчина на автомобиле Volkswagen Passat выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автомобилем Renault Sandero под управлением 50-летней женщины.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля Renault и ее пассажиры - 49-летний мужчина и двое 14-летних мальчиков, а также водитель автомобиля Volkswagen. Все пятеро были госпитализированы с различными травмами.

В момент ДТП подростки были пристегнуты штатными ремнями безопасности.