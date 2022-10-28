В Тульской области двоих рыбаков оштрафовали на 105 тысяч рублей за ловлю рыбы сетями Фото: Архив "КП"

Двое 56-летних жителей Тульской области были признаны виновными в незаконной добыче рыбы группой лиц по предварительному сговору.

Установлено, что, вопреки требованиям закона, двое жителей Алексина в акватории реки Оки в 200 метрах от старого городского пляжа ловили рыбу с моторной лодки без регистрационных знаков, используя незаконный способ ловли – сети длиной 30 метров. Ущерб, нанесенный их действиями, составил 12,5 тысяч рублей.

В ходе предварительного расследования злоумышленники полностью возместили причиненный ущерб, вину признали и в содеянном раскаялись.

Суд прекратил уголовное дело и назначил виновным штрафы в размере 50 и 55 тысяч рублей соответственно со сроком оплаты 60 суток со дня вступления постановления в законную силу.

Лодка и рыболовные сети, которые использовались при ловле, конфискованы.

Постановление в законную силу не вступило.