В Тульском экзотариуме пройдет иммерсивный спектакль "Микталан" по мексиканским мотивам Фото: материалы пресс-служб

31 октября, в преддверии «Дня Мёртвых», в Тульском экзотариуме у каждого посетителя экспозиции в парке появится шанс стать непосредственным участником иммерсивного спектакля-путешествия. Туляков ждут на трех сеансах - в 17.00, 18.00 и 19.00.

Актеры театра-студии "МЮСЛИ" познакомят гостей с историей семьи Варгас и помогут изучить мексиканские традиции и анималистические представления о сущностях, встречающих путников по ту сторону Calle de los Muertos (Улицы Мертвых).

В ходе представления каждому предстоит спуститься в само Царство Мертвых, чтобы помочь героям разгадать семейную тайну, найти своего духа-покровителя - нагуаля, приготовить тамале, взглянуть на мексиканскую пляску, помочь Свету восторжествовать над Тьмой и помирить два любящих сердца. Элементы одежды в мексиканском стиле не обязательны, но приветствуются. Дополнительно к билету на спектакль приобретать входной билет в зоопарк не требуется.

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