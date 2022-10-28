Убил знакомого телевизором в пьяной ссоре: в Тульской области осудили жителя Суворова Фото: Архив "КП"

36-летний житель Суворовского района был признан виновным в убийстве своего знакомого.

Как установили следствие и суд, в ночь с 19 на 20 июля 2022 года подсудимый выпивал со своим 37-летним знакомым в одной из комнат общежития на улице Ленинского Юбилея в Суворове. Между ними вспыхнул конфликт, и злоумышленник избил потерпевшего руками и ногами, ударил ножом в шею, а также множество раз - находившимся в комнате телевизором по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте происшествия.

После преступления злоумышленник скрылся, но в кратчайшие сроки его задержали сотрудники СК и УМВД. В ходе следствия мужчина признал свою вину в содеянном.

В результате суд приговорил мужчину к 9 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима.