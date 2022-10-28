28 октября в Туле десятки домов останутся без холодной воды Фото: Архив "КП"

28 октября с 10:00 до окончания работ холодной воды не будет по ряду адресов из-за ремонтно-восстановительных работ по улице Рогова, 35.

Отключения коснутся домов:

- Одоевское шоссе, 50а, 50, 12, 14, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 17а,

- ул. Болотова, 72а (котельная), 68, 68а, 59, 61, 69, 69б, 70, 72,

- ул. Рогова, 33, 30,

- Мясново, 4-й проезд, 60, 64, 66, 68,

- Мясново, 8-й проезд, 75,

- Мясново, 7-й проезд, 76, 63, 63а, 63б,

- Мясново, 6-й проезд, 69, 71, 72, 74,

- ул. Профсоюзная, 15а,

- частный сектор: 6-й, 7-й проезды Мясново, ул. Рогова, ул. В. Краснослободская.

По окончании работ возможно временное ухудшение качества воды по мутности и содержанию железа.