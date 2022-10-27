28 октября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества Фото: Архив "КП"

28 октября несколько десятков домов в Туле останутся без электричества из-за плановых ремонтных работ на участках сети. Сотрудники электроснабжающей организации проведут ремонт и замену оборудования, выправку опор и другие работы.

Света не будет по следующим адресам:

с 09:00 до 13:00 - ул. Макаренко, 9-б, 26-а;

с 09:00 до 17:00 - ул. Демонстрации, 2; ул. П. Морозова, 1-а, 1-б, 1-в, 2-20 (чётн.); ул. Айвазовского, 2-24 (чётн.), 1-23 (нечётн.), 2-а, 2-а к.1, 2-а к.2, 2-б к.1, 2-б к.2; пр-зд Айвазовского, 7; ул. Газовая, 53, 55, 57, 49, 51; ул. Пороховая, 155-197 (нечётн.), 161-а, 163-а, 169-а, 175-а, 175-б, 185-а; ул. Дегтярёва, 171-181 (нечётн.), 138, 144, 142-а; п. Победы: ул. Володарского, 2-22 (чётн.), 1-3 (нечётн.), 6-а, 14; ул. Мичурина, 1-17 (нечётн.), 2, 2-а, 7-а; ул. Октябрьская, 1, 2, 7; ул. Чапаева, 1-7 (нечётн.), 2-12 (чётн.); ул. Автомобилистов, 7, 7-а; ул. Оружейная, 26; пер. Броневой, 14-22 (чётн.), 13-21 (нечётн.); пер. Стандартный, 24, 26; ул. Болдина, 113-141 (нечётн.); ул. Оружейная, 24; пер. Танковый, 16-24 (чётн.), 15-23 (нечётн.); ул. Комарова, 1-19 (нечётн.), 2-24 (чётн.); ул. Вильямса, 1-29 (нечётн.), 29-а; ул. М. Расковой, 8, 8-а; ул. Белинского, 1, 2, 4; ул. Карпинского, 2, 30, 32, 36; ул. Панфиловцев, 1-11 (нечётн.), 6-16 (чётн.); ул. Кутузова, 57, 59;

с 09:30 до 15:00 - пр-т Ленина, 97; Мясново: ул. Чмутова, 85-а, 85-б, 85-г, 85-97 (нечётн.); 1-й Полюсный пр-зд, 1-5 (нечётн.), 2-8 (чётн.); 18-й пр-зд, 4, 6, 8, ; ул. Болотова, 1-а-е, 2-а-ж, 1-19 (нечётн.), 19-а, 22-а, 2-22 (чётн.); ул. Кабакова, 38.