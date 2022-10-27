30 октября в Туле на улице Воздухофлотской ограничат движение трамваев Фото: Архив "КП"

В это воскресенье, 30 октября, с 09:00 до 13:00 в Туле на улице Воздухофлотской на участке от Павшинского моста до улицы Болотова ограничат движение трамваев.

Это связано с проведением работ по опиловке деревьев. Движение трамвайных маршрутов №№ 10 и 14 на время проведения работ будет проходить по измененной схеме:

№ 10 "ст-н "Металлург" - Кондитерская фабрика": ул. Металлургов - ул. Плеханова - ул. Марата - ул. Епифанская - Демидовский путепровод - ул. Советская - ул. Коминтерна – Московский вокзал.

№ 14 "пос. Менделеевский - Кондитерская фабрика": пр-т Ленина - ул. Болдина - ул. Оружейная - ул. Агеева - ул. Ф. Энгельса - ул. Советская - ул. Коминтерна – Московский вокзал