Житель Тульской области, обидевшись на соседа, сходил домой за ружьем и попытался его застрелить

Житель Тульской области, обидевшись на соседа, сходил домой за ружьем и попытался застрелить Фото: Архив "КП"

65-летний житель Богородицкого района был признан виновным в покушении на убийство, незаконном хранении взрывчатых веществ, а также в незаконном хранении и ношении огнестрельного оружия.

Как установили в суде, вечером 23 июля 2022 года нетрезвый житель Богородицка возле одного из домов по улице К. Маркса встретил соседа. После грубого ответа мужчины на бытовой вопрос, подсудимый обиделся, пошел домой за самодельным гладкоствольным огнестрельным оружием. После, найдя соседа на улице, выстрелил в него и скрылся с места происшествия. 58-летний потерпевший выжил только потому, что его оперативно госпитализировали.

При проведении обыска в ходе предварительного следствия в доме стрелявшего обнаружили порох.

Суд приговорил стрелявшего к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима, а также к штрафу в 50 тысяч рублей.