С начала мобилизации из воинских частей вернулись 40 туляков, имеющих право на отсрочку Фото: Архив "КП"

Еще 13 жителей области, не подлежащие частичной мобилизации, вернулись домой из воинских частей. Всего с 21 сентября домой вернули 40 жителей Тульской области, имеющих отсрочку.

Вопросы справедливости призыва по частичной мобилизации в Тульской области находятся на личном контроле губернатора Алексея Дюмина, а помощь в этой работе оказывает региональное отделение ОНФ.

По поручению главы региона особое внимание уделяется недопущению новых ошибок во время призыва.