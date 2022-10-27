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Общество27 октября 2022 13:55

С начала мобилизации из воинских частей вернулись 40 туляков, имеющих право на отсрочку

Вопросы, связанные с правомерностью мобилизации находятся на личном контроле губернатора региона
Источник:kp.ru
С начала мобилизации из воинских частей вернулись 40 туляков, имеющих право на отсрочку

С начала мобилизации из воинских частей вернулись 40 туляков, имеющих право на отсрочку

Фото: Архив "КП"

Еще 13 жителей области, не подлежащие частичной мобилизации, вернулись домой из воинских частей. Всего с 21 сентября домой вернули 40 жителей Тульской области, имеющих отсрочку.

Вопросы справедливости призыва по частичной мобилизации в Тульской области находятся на личном контроле губернатора Алексея Дюмина, а помощь в этой работе оказывает региональное отделение ОНФ.

По поручению главы региона особое внимание уделяется недопущению новых ошибок во время призыва.