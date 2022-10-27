На тульских кладбищах могут начать снос несогласованных памятников Фото: Игорь Копытов

Надмогильные памятники, не согласованные с городской администрацией, могут начать убирать на тульских кладбищах — как общественных, так и воинских: на сайте администрации города опубликован соответствующий проект решения Тульской городской Думы.

В проекте предложено внести изменения в два пункта Положения «Об организации похоронного дела и содержании общественных и воинских кладбищ в муниципальном образовании город Тула»:

- №8 «Содержание мест захоронения на общественных кладбищах»,

- №8-1 «Содержание мест захоронения на воинских кладбищах».

Если проект будет принят и утвержден, то на кладбищах начнут сносить все надмогильные сооружения, установленные без согласования с МКУ «Комбинат специализированного обслуживания населения».

Напомним, на сегодня сносу подлежат только те надмогильные сооружения, части которых выходят за границы конкретного захоронения.