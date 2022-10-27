Роспотребнадзор Тульской области сняли с реализации 227 кг молочной продукции

В третьем квартале 2022 года управление Роспотребнадзора проверило 65 предпринимателей, производящих, продающих и использующих молочную продукцию, включая пищеблоки школ и летних оздоровительных учреждений для детей.

Было исследовано 93 пробы молочной продукции, из которых 2 образца (сметана жирностью 20% и творог жирностью 9% производства ООО «Айсберг-люкс») не отвечали требованиям технического регламента. Продажу этих двух видов продукции приостановили, информацию довели до сведения изготовителя.

Также управление рассмотрело обращение жителей деревни Кондрово об эксплуатации производственных отделений ООО «Узловский молочный завод» и провело необходимые измерения и лабораторные исследования, которые выявили признаки санитарно-эпидемических наарушений. В отношении ООО «Узловский молочный завод» вынесли предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований. Нашли нарушения и при проверке ОАО «Алексинский городской молочный завод». В отношении ответственного должностного лица возбудили дело об административном правонарушении.

Всего по результатам проверок возбуждено 22 дела об административном правонарушении, наложены штрафы на сумму 440 тысяч рублей, а также снято с реализации 227,2 кг молочной продукции.

Ситуация по обеспечению качества и безопасности реализуемой молочной продукции остается на контроле управления.