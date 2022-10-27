В Тульской области до конца года отремонтируют 3 и реконструируют 5 мостов на автодорогах регионального значения

В Туле прошла инспекция реконструированной Демидовской плотины. Фото: материалы пресс-служб

27 октября губернатор Тульской области Алексей Дюмин проинспектировал реконструкцию Демидовской плотины в Туле. Здесь отремонтировали мост и автодорогу, реконструировали трамвайные пути. Также подрядчик разобрал старое мостовое сооружение, установил новые опоры и пролетные строения, обустроил мостовое полотно, лестничные сходы и подходы. Гарантия на реконструкцию моста – 8 лет. Работы завершены раньше установленного срока.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Тульской области сообщил, что до конца года будет отремонтировано три и реконструировано пять мостов на автодорогах регионального значения. Среди них - Московский путепровод, Баташёвский и Демидовский мосты, работа по реконструкции которых была начата еще в 2021 году. А в 2023 году планируется комплексно отремонтировать улицу Кутузова и участок проспекта Ленина от улицы Циолковского до улицы Г. Маргелова. Также разработана дорожная карта капремонта и реконструкции 15 искусственных сооружений в Туле.

Отмечается, что с 2016 года в Тульской области отремонтировали более 2600 километров дорог и 33 моста, включая два в Туле.