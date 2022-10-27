За две недели в Тульской области спасатели вывели из леса 35 заблудившихся грибников Фото: Игорь Копытов

За минувшие две недели спасатели Тульской области вывели из лесов региона 35 заблудившихся грибников. Больше всего обращений с просьбами о помощи поступило из Тулы - 13 случаев. Также по данным статистики много обращений приходит из Щекинского и Веневского районов.

Благодаря слаженным действиям спасателей и добровольцев всех заплутавших грибников удалось найти.

Спасатели напоминают правила, которые следует соблюдать всем, отправляющимся в лес за грибами:

1. Обязательно предупредите кого-то из родных и близких куда, когда и на какой период времени вы отправляетесь.

2. Возьмите с собой заряженный телефон, воду, компактный острый нож и минимальный набор медицинских средств первой необходимости.

3. Во время похода в лес лучше надеть яркую одежду.

Если вы заблудились, главное – не паниковать! Нужно хорошо подумать, вспомнить, что вы в последний раз проходили, какие приметы могли бы вам помочь сориентироваться на местности: просеки, линии электропередач, поля и другое.

Если самостоятельно выбраться из лесистой местности не удалось, позвоните в службу спасения по номеру 112: помните, что можно дозвониться, даже если отсутствует сотовая связь.