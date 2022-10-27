За минувшие сутки на 27 октября в Тульской области никто не умер от коронавируса Фото: Архив "КП"

По данным сайта Стопкоронавирус на 27 октября, 11:00, в Тульской области за минувшие сутки выявили 44 новых случая коронавируса. Всего с начала пандемии в регионе ковидом заразились 186 002 пациента. Также за эти сутки в регионе с осложнениями болезни госпитализировали 3 человек.

55 человек выздоровели от коронавируса за этот же период, а всего случаев выздоровления в регионе зафиксировано 179 143.

Летальных исходов от осложнений, вызванных ковидом, за эти 24 часа не было выявлено, а всего за время пандемии по этим причинам умер 5 331 человек.