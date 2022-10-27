В Туле осудили радикала из Азербайджана, незаконно находившегося в России Фото: соцсети

Гражданин республики Азербайджан в прошлом году привлек внимание тульских силовиков, так как пытался распространять радикальные идеи. Правоохранители посчитали его нахождение в России нежелательным и отправили мужчину на Родину.

Однако в этом году этот же мужчина вновь попался представителям власти, и теперь в отношении иностранца-радикала возбудили уголовное дело за незаконное пересечение государственной границы РФ, сообщает тг-канал "Тула. Экстремизм".

На прошедшей неделе суд рассмотрел уголовное дело, признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 4 месяца с содержанием в исправительном учреждении строго режима.