В Туле на трассе М-2 - массовое ДТП с участием грузовика и трех легковушек: пострадали 5 человек Фото: материалы пресс-служб

27 октября в 08:21 на 275-м км трассы М-2 «Крым» произошло ДТП: там столкнулись четыре автомобиля: грузовой «ДАФ» и легковые автомобили «Фольскваген», «Шкода» и «Опель».

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи: были госпитализированы 5 человек с различными травмами.

Сотрудники МЧС смывали горюче-смазочные материалы с дорожного полотна.

. Фото: материалы пресс-служб