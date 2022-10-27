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Происшествия27 октября 2022 8:10

В Туле на трассе М-2 - массовое ДТП с участием грузовика и трех легковушек: пострадали 5 человек

Пострадавших направили на осмотр в больницу
Источник:kp.ru
В Туле на трассе М-2 - массовое ДТП с участием грузовика и трех легковушек: пострадали 5 человек

В Туле на трассе М-2 - массовое ДТП с участием грузовика и трех легковушек: пострадали 5 человек

Фото: материалы пресс-служб

27 октября в 08:21 на 275-м км трассы М-2 «Крым» произошло ДТП: там столкнулись четыре автомобиля: грузовой «ДАФ» и легковые автомобили «Фольскваген», «Шкода» и «Опель».

На месте происшествия работали сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи: были госпитализированы 5 человек с различными травмами.

Сотрудники МЧС смывали горюче-смазочные материалы с дорожного полотна.

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Фото: материалы пресс-служб

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Фото: материалы пресс-служб