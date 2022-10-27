В Тулу доставят ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской Фото: Архив "КП"

В Туле, в атриуме кремля, с 1 по 8 ноября пройдет выставка-ярмарка «Тула Православная»: об этом сообщает городская епархия.

В рамках выставки в Тулу прибудет Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской и чудотворная икона Божией Матери «Взыскание погибших», написанная по благословению блаженной старицы Матроны Московской для Свято-Успенского храма села Себино, где родилась святая.

Кроме того, в ходе мероприятия пройдет награждение участников, победителей и призеров Епархиального конкурса «Православная книга своими руками», а также творческие встречи, презентации книг и молебен.