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Общество27 октября 2022 7:48

В Тулу доставят ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

Это произойдет в рамках выставки-ярмарки "Тула Православная"
Источник:kp.ru
В Тулу доставят ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

В Тулу доставят ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской

Фото: Архив "КП"

В Туле, в атриуме кремля, с 1 по 8 ноября пройдет выставка-ярмарка «Тула Православная»: об этом сообщает городская епархия.

В рамках выставки в Тулу прибудет Ковчег с частицей мощей блаженной Матроны Московской и чудотворная икона Божией Матери «Взыскание погибших», написанная по благословению блаженной старицы Матроны Московской для Свято-Успенского храма села Себино, где родилась святая.

Кроме того, в ходе мероприятия пройдет награждение участников, победителей и призеров Епархиального конкурса «Православная книга своими руками», а также творческие встречи, презентации книг и молебен.