В Тульской области на месяц ограничат движение транспорта на трассе М-2 «Крым» Фото: материалы пресс-служб

С 27 октября по 20 ноября на 168 км федеральной автодороги М-2 «Крым» пройдет капремонт моста через реку Нюховка.

Поэтому движение транспорта на данном участке трассы будет организовано в реверсивном режиме с помощью спецсветофора. Не будут допускаться автомобили шириной больше 3,5 метра. Скорость движения ограничена до 40 км в час.

Во избежание заторов можно будет объехать участок капремонта через транспортные развязки на 192 км и 156 км с выходом на автодорогу Р-132 «Золотое кольцо».