Безработный житель Тульской области украл у соседки лестницу, бензотриммер и две паяльных лампы Фото: Архив "КП"

В Алексине Тульской области в полицию обратилась 56-летняя местная жительница, которая сообщила, что из сарая на ее придомовой территории пропали лестница, бензотриммер и две паяльных лампы.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался безработный ранее судимый 47-летний местный житель, проживающий на одной улице с потерпевшей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.