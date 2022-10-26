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Происшествия26 октября 2022 14:58

Безработный житель Тульской области украл у соседки лестницу, бензотриммер и две паяльных лампы

Мужчину задержали сотрудники полиции
Источник:kp.ru
Безработный житель Тульской области украл у соседки лестницу, бензотриммер и две паяльных лампы

Безработный житель Тульской области украл у соседки лестницу, бензотриммер и две паяльных лампы

Фото: Архив "КП"

В Алексине Тульской области в полицию обратилась 56-летняя местная жительница, которая сообщила, что из сарая на ее придомовой территории пропали лестница, бензотриммер и две паяльных лампы.

Полицейским удалось установить личность и местонахождение предполагаемого злоумышленника, которым оказался безработный ранее судимый 47-летний местный житель, проживающий на одной улице с потерпевшей.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства данного происшествия.