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Общество26 октября 2022 14:00

Туляк оплатил 260 тысяч рублей штрафов ГИБДД и долгов только после ограничения в правах

Ему запретили выезд за рубеж и проведение регистрационных действий в отношении имущества
Источник:kp.ru
Туляк оплатил 260 тысяч рублей штрафов ГИБДД и долгов только после ограничения в правах

Туляк оплатил 260 тысяч рублей штрафов ГИБДД и долгов только после ограничения в правах

Фото: Архив "КП"

29-летний житель Тульской области накопил больше десятка штрафов, выписанных Госавтоинспекцией, а также долг по кредитным платежам на сумму свыше 260 тысяч рублей.

Мужчина не предпринимал никаких действий, чтобы выплатить долги, а потому судебный пристав-исполнитель был вынужден вынести постановление о запрете регистрационных действий в отношении имущества, принадлежащего должнику, а также о временном ограничении мужчины в праве на выезд за пределы Российской Федерации.

Узнав об этих ограничениях, гражданин погасил имеющуюся задолженность в полном объеме.