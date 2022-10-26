Туляк оплатил 260 тысяч рублей штрафов ГИБДД и долгов только после ограничения в правах Фото: Архив "КП"

29-летний житель Тульской области накопил больше десятка штрафов, выписанных Госавтоинспекцией, а также долг по кредитным платежам на сумму свыше 260 тысяч рублей.

Мужчина не предпринимал никаких действий, чтобы выплатить долги, а потому судебный пристав-исполнитель был вынужден вынести постановление о запрете регистрационных действий в отношении имущества, принадлежащего должнику, а также о временном ограничении мужчины в праве на выезд за пределы Российской Федерации.

Узнав об этих ограничениях, гражданин погасил имеющуюся задолженность в полном объеме.