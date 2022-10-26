Новые кладбища в Туле появятся в деревне Судаково и в районе Новомосковского шоссе Фото: Архив "КП"

Вопрос о внесении изменений в Генеральный план Тулы поддержали с учетом заключений о результатах публичных слушаний в области размещения объектов местного значения, в частности планируемых кладбищ.

Так, на территории нескольких земельных участков в районе Новомосковского шоссе производственную зону изменят на зону кладбищ. На территории участка в районе деревни Судаково кладбище сменит зону озелененных территорий специального назначения.

– Необходимость внесения изменений в Генеральный план Тулы для организации кладбищ возникла давно, так как резерв для захоронений заканчивается, – прокомментировал заместитель председателя Тульской городской Думы Алексей Ионов. – Данные участки были выбраны в связи с удобным расположением и хорошей транспортной доступностью. В конце сентября состоялись собрания публичных слушаний, в ходе которых население поддержало вопросы о выделении данных участков для организации кладбищ. Ранее жители деревень Морозовка и Балабаевка высказали несогласие с размещением захоронений рядом с их населенными пунктами, поэтому соответствующие проекты были отклонены. Сегодня ни одно решение не принимается без участия населения. Органы местного самоуправления всегда открыты к конструктивному диалогу.