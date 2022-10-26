В Тульской области передвижной комплекс фиксации выявил больше 6000 нарушений на дорогах Фото: материалы пресс-служб

С апреля 2022 года в потенциально аварийных местах автодорог Тульской области начал работать мобильный комплекс автоматизированной фиксации нарушений ПДД - «Кордон Про-М». Он установлен в специальном автомобиле и ведет фиксацию в ходе его передвижения в потоке. Комплекс работает, ориентируясь на зоны действия дорожных знаков на основе данных ГЛОНАСС/GPS-приёмника, входящего в состав устройства.

За время использования на основании полученных с комплекса данных центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения вынес около 6200 постановлений по делам об административных правонарушениях.

Чаще всего водители превышают установленную скорость движения на величину от 20 до 40 километров в час - за это привлекли к ответственности более 5300 нарушителей ПДД. Отмечается, что за 8 месяцев работы комплекса выявлено совсем немного водителей, которые превышают скорость более чем на 80 километров в час - по таким случаям вынесено всего 19 постановлений.

Госавтоинспекция Тульской области призывает водителей транспортных средств при движении быть всегда предельно внимательными и осторожными на дороге. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства. Избегайте резких манёвров, неукоснительно выполняйте требования Правил дорожного движения!