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Общество26 октября 2022 11:37

Туляк Глеб Абросимов снимется в испанском сериале Netflix «Элита»

Для работающего в модельном бизнесе молодого человека эта роль станет дебютной
Источник:kp.ru
Туляк Глеб Абросимов снимется в испанском сериале Netflix «Элита» (фото из соцсетей актера)

Туляк Глеб Абросимов снимется в испанском сериале Netflix «Элита» (фото из соцсетей актера)

Уроженец Тулы Глеб Абросимов снимется в сериале Netflix «Элита» - в седьмом сезоне испанского проекта о подростках. Об этом сообщает YouTube-канал проекта.

Сам Абросимов живет в Испании и активно работает в модельном бизнесе, состоит в престижном модельном агентстве Elite. Роль в «Элите» станет для него дебютной.

Премьера шестого сезона проекта состоится на Netflix 16 ноября. Дата выхода и подробности седьмой части сериала пока неизвестны.