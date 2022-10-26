Туляк Глеб Абросимов снимется в испанском сериале Netflix «Элита» (фото из соцсетей актера)

Уроженец Тулы Глеб Абросимов снимется в сериале Netflix «Элита» - в седьмом сезоне испанского проекта о подростках. Об этом сообщает YouTube-канал проекта.

Сам Абросимов живет в Испании и активно работает в модельном бизнесе, состоит в престижном модельном агентстве Elite. Роль в «Элите» станет для него дебютной.

Премьера шестого сезона проекта состоится на Netflix 16 ноября. Дата выхода и подробности седьмой части сериала пока неизвестны.