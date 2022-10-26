В Тульской области имущество должников на 4,2 млн рублей выставят на торги Фото: Архив "КП"

Управление федеральной службы судебных приставов по Тульской области приглашает туляков принять участие в аукционах, где будет продано арестованное имущество должников. Ближайшие торги в форме аукциона пройдут 2 ноября в 11.00 на электронной торговой площадке ООО «ВЭТП».

На аукцион выставлено заложенное и незаложенное, движимое и недвижимое имущество на общую сумму сумму 3 млн 887 тысяч рублей - автомобили, земельный участок и здание автоматизированной газовой котельной.

Заявки на участие в аукционе с прилагаемыми к ним документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной подписью (ЭЦП), направляются в электронной форме на торговую площадку до 31 октября.

Следующие торги состоятся в 11.00 9 ноября также на электронной площадке ООО «ВЭТП». На аукцион выставлено заложенное движимое имущество на сумму 353 тысяч рублей - автомобиль.

Заявки на участие в данном аукционе направляются на торговую площадку в электронной форме до 7 ноября.