Решением Тульской Гордумы досрочно прекращены полномочия Александра Бороненко Фото: Архив "КП"

Сегодня, 26 октября, на заседании Тульской городской Думы было единогласно принято решение о досрочном прекращении полномочий депутата Александра Бороненко, так как в отношении него в законную силу вступил обвинительный приговор суда. Напомним, в июне его признали виновным в мошенничестве с использованием служебного положения.

Дополнительные выборы в соответствии с законодательством проводится не будут.

В решение «О формировании составов постоянных комиссий Тульской городской Думы 6-го созыва» будут внесены соответствующие изменения, а куратором проекта «Наш город» на территории Ильинского округа №3 будет глава муниципального образования Тула Ольга Слюсарева, что позволит реализовать заявки жителей.