В Узловском районе Тульской области Россельхознадзор нашел опасную свалку на сельхозугодьях Фото: материалы пресс-служб

На сельхозугодьях в Узловском районе Тульской области была обнаружена опасная свалка: об этом сообщает пресс-служба управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Как показала выездная проверка, на неразграниченном земельном участке сельхозназначения в Узловском районе на площади в 400 квадратных метров были свалены твердые коммунальные и строительные отходы: доски, поддоны, шифер, деревянные оконные рамы, порубочные остатки, резиновые покрышки, пластиковая упаковка, сломанная мебель и прочее.

Специалисты управления взяли с этой территории пробы почвы и отправили на исследование, которое показало превышение предельно допустимых концентраций бенз(а)пирена и нефтепродуктов (химических соединений первого класса опасности), что свидетельствует о загрязнении плодородного слоя почвы.

В связи с этим Россельхознадзор направил администрации АМО Узловский район предостережение о недопустимости нарушения законодательства и потребовал ликвидировать свалку.