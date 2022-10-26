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Общество26 октября 2022 9:19

В Туле отказались от трат на новые новогодние инсталляции в этом году

В городе начали монтировать первые новогодние конструкции
Источник:kp.ru
В Туле начали монтировать первые новогодние конструкции

В Туле начали монтировать первые новогодние конструкции

Фото: материалы пресс-служб

Тулу начинают украшать световыми инсталляциями - в этом году планируется установить те, которые есть в наличии, отказавшись от дополнительных трат на эти цели.

К установке иллюминационных конструкций приступили 24 октября, а завершить работы планируют к 1 декабря.

Новогодние конструкции традиционно появятся на улицах, в скверах и общественных пространствах города. Всего планируют поставить более 1600 различных световых инсталляций: каскад, канделябры, световые деревья, снежинки, шары, консоли, гирлянды и другие.

На центральной площади города смонтируют 30-метровую искусственную ель «Триумфальная», которую украсят 1500 новогодних игрушек и 70 гирлянд.