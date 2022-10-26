В Туле осудили вандала, оставившего надпись на стене кремля: 2 года ограничения свободы Фото: соцсети

В начале спецоперации, проходящей на территории Украины, в Туле среди противников происходящего появился вандал, разрисовавший множество зданий и объектов. В список испорченных им объектов попал Тульский кремль.

По факту вандализма правоохранители возбудили уголовное дело и в результате нашли автора надписей: им оказался 28-летний местный житель.

В ходе следствия молодой человек дал признательные показания, торжественно поклялся, что больше такого не повторится, рассказал, что совершил преступные деяния по мотивам идеологической и политической розни.

Суд признал его виновным в вандализме и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.