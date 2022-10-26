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Происшествия26 октября 2022 8:40

В Туле осудили вандала, оставившего надпись на стене кремля: 2 года ограничения свободы

Помимо тульского кремля, молодой человек изобразил множество идеологических надписей на разных зданиях города
Источник:kp.ru
В Туле осудили вандала, оставившего надпись на стене кремля: 2 года ограничения свободы

В Туле осудили вандала, оставившего надпись на стене кремля: 2 года ограничения свободы

Фото: соцсети

В начале спецоперации, проходящей на территории Украины, в Туле среди противников происходящего появился вандал, разрисовавший множество зданий и объектов. В список испорченных им объектов попал Тульский кремль.

По факту вандализма правоохранители возбудили уголовное дело и в результате нашли автора надписей: им оказался 28-летний местный житель.

В ходе следствия молодой человек дал признательные показания, торжественно поклялся, что больше такого не повторится, рассказал, что совершил преступные деяния по мотивам идеологической и политической розни.

Суд признал его виновным в вандализме и назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 2 года.