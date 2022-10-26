Тульская область готова принять около 300 жителей регионов, где введен средний уровень реагирования Фото: Архив "КП"

25 октября губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписаз указ, согласно которому Тульская область готова разместить граждан, прибывающих в регион из других субъектов Российской Федерации, в которых введен средний уровень реагирования.

Как дополнила заместитель председателя Правительства Тульской области Ольга Гремякова, в регионе созданы все необходимые условия для размещения и проживания граждан. В настоящее время время наша область готова принять порядка 300 жителей регионов.