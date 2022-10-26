73-летняя женщина погибла при пожаре на улице Металлургов в Туле
Фото: Архив "КП"
25 октября в 21:17 поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по улице Металлургов в Туле. На место происшествия выехали пять пожарных расчетов и автолестница для работы на верхних этажах здания.
Прибыв на место происшествия, пожарные установили, что пламя уже потушили жильцы дома. Тем не менее, звену газодымозащитной службы пришлось вывести 3 человек по лестничному маршу с применением спасательных устройств.
В результате происшествия погибла 73-летняя женщина. На лестничной клетке выгорел электрический счетчик, стены и потолок лестничной клетки закоптились.
Причина пожара устанавливается.