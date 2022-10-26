В Тульской области усилили меры по обеспечению режима повышенной готовности Фото: Архив "КП"

25 октября прошло заседание оперативного штаба Тульской области, который создали 19 октября согласно Указу Президента России Владимира Путина. Штаб занимается обеспечением режима повышенной готовности и на заседании обсудили первые результаты.

Так, на предприятиях региона проводится комплекс специальных проверок, выработаны меры по повышению уровня защиты предприятий, большое внимание уделяют повышению антитеррористической защиты объектов транспорта и энергетики.

Идут проверки готовности к реагированию на ЧС на критически важных объектах и объектах ОПК. С личным составом объектов проводятся инструктажи и тренировки.

Кроме того, в регионе проводятся дополнительные мероприятия по усилению правопорядка. Активизировали работу нарядов ДПС, сотрудников ориентировали на выявление правонарушителей.Накануне

Сотрудники полиции круглосуточно охраняют военные комиссариаты, а при необходимости к работе привлекаются представители казачества.

Для усиления охраны общественного порядка и обеспечения общественной безопасности создается резерв из числа сотрудников частных охранных организаций.

Штаб по обеспечению социально-экономической стабильности продолжает анализировать тенденции по показателям внешнеэкономической деятельности, налоговых поступлений и физического выпуска продукции предприятий региона. Анализируются запасы комплектующих, сырья, логистические цепочки, которые позволят предприятиям стабильно работать. На контроле – уровень цен, запасов продовольственной и иной продукции первой необходимости.