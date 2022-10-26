В Тульской области «Ростелеком» начал реализацию второго этапа проекта устранения цифрового неравенства

«Ростелеком» в рамках второго этапа федерального проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) ввел в эксплуатацию первую базовую станцию (БС) в Тульской области. Жители села Волчья Дубрава Тепло-Огаревского района получили возможность пользоваться мобильными связью и интернетом по технологии LTE (4G). Оператор мобильной связи Tele2 (дочерняя компания «Ростелекома») выступает в качестве центра компетенций: согласовывает проектное решение, планирует архитектуру сети, осуществляет приемку сайтов и поставляет оборудование для строительства сети.

До конца года в регионе будет построено девять вышек в населенных пунктах численностью от 100 до 500 человек: селах Пушкино Алексинского района, Молоденки Кимовского района, Пирогово 1-е Щекинского района, деревне Кочкино и селе Пожилино Ефремовского района, деревне Дьяково и селе Лужны Чернского района, поселке Кировский Тепло-Огаревского района.

Работы ведутся в рамках соглашения между Минцифры России и «Ростелекомом», по которому до 2030 года мобильная связь должна стать доступной более чем в 24 000 населенных пунктов страны.

Ярослав Раков, заместитель председателя правительства — министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области:

«УЦН 2.0 — это масштабный социальный проект, призванный обеспечить жителей деревень, поселков и сёл современными цифровыми услугами. Его значимость сложно переоценить. Госуслуги, телемедицина, обучающий и развлекательный контенты — все это становится доступным для людей, проживающих в отдаленных районах».

Иван Анашкин, директор филиала ПАО «Ростелеком» в Тульской и Рязанской областях:

«УЦН 2.0 призван улучшить качество жизни людей в небольших населенных пунктах. Проект — удачный пример эффективного партнерства бизнеса и государства. В этом году наша компания обеспечит более 2600 жителей Тульского региона доступом к современным цифровым услугам и сервисам. Базовые станции гарантируют скорость передачи данных не менее 50 Мбит/с в радиусе одного километра».

Денис Маликов, директор макрорегиона «Центр» Tele2:

«Tele2 исторически строит сеть даже в отдаленных уголках региона, нередко оказываясь единственным доступным оператором для местных жителей. Таким образом сегодня наше 4G-покрытие охватывает территорию, где проживает 99% населения Тульской области. Участие Tele2 в проекте по устранению цифрового неравенства позволит обеспечить качественной связью пользователей в тех населенный пунктах, где доступность цифровых услуг имеет особое социальное значение».

Валерий Отинов, житель села Волчья Дубрава:

«До установки базовой станции мы с трудом ловили мобильную связь. Особенно летом, когда распускалась листва, сигнал пропадал совсем. Уверен, теперь со связью проблем не будет! Я уже пробовал смотреть фильмы на смартфоне — скорости хватает».

После запуска базовых станций в эксплуатацию в деревни, сёла и поселки, где нет офисов продаж, будут выезжать специалисты «Ростелекома» и Tele2 для оформления договоров и выдачи сим-карт. Выбрать или сменить тариф можно будет любым удобным способом: в личном кабинете, с помощью набора комбинаций клавиш, через горячую линию.

Получить больше информации о проекте УЦН можно на официальном сайте «Ростелекома» или по бесплатному номеру телефона 8 800 301 00 35.