Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+3°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия25 октября 2022 15:00

Тулячка ударила 64-летнюю соседку ногой по голове: женщина скончалась

Конфликт произошел из-за того, что пожилая женщина оскорбительно высказалась в адрес нетрезвой подозреваемой
Источник:kp.ru
Тулячка ударила 64-летнюю соседку ногой по голове: женщина скончалась

Тулячка ударила 64-летнюю соседку ногой по голове: женщина скончалась

Фото: Архив "КП"

35-летняя жительница Зареченского района Тулы обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствие установило, что вечером 20 июля 2022 года в комнате общежития в квартале Малые Гончары в Туле между нетрезвой обвиняемой и ее 64-летней соседкой произошел конфликт из-за того, что старшая женщина оскорбительно выразилась в адрес младшей. Разозлившись, злоумышленница ударила сидевшую на диване женщину ногой по голове, а затем несколько раз - руками в область головы и шеи. С полученными повреждениями пострадавшая была доставлена в медицинской учреждение, где спустя несколько дней скончалась.

В настоящее время следствие собрало все необходимые доказательства причастности обвиняемой к преступлению. В ходе следствия она признала свою вину в содеянном.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Зареченского района Тулы для принятия решения по закону. Обвиняемую суд заключил под стражу.