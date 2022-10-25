Тулячка ударила 64-летнюю соседку ногой по голове: женщина скончалась Фото: Архив "КП"

35-летняя жительница Зареченского района Тулы обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Следствие установило, что вечером 20 июля 2022 года в комнате общежития в квартале Малые Гончары в Туле между нетрезвой обвиняемой и ее 64-летней соседкой произошел конфликт из-за того, что старшая женщина оскорбительно выразилась в адрес младшей. Разозлившись, злоумышленница ударила сидевшую на диване женщину ногой по голове, а затем несколько раз - руками в область головы и шеи. С полученными повреждениями пострадавшая была доставлена в медицинской учреждение, где спустя несколько дней скончалась.

В настоящее время следствие собрало все необходимые доказательства причастности обвиняемой к преступлению. В ходе следствия она признала свою вину в содеянном.

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурору Зареченского района Тулы для принятия решения по закону. Обвиняемую суд заключил под стражу.